Meteo VENEZIA. Non sono attesi sostanziali cambiamenti per i prossimi giorni. Innanzitutto, cesserà il Favonio, aumenterà la nuvolosità di tipo invernale. Ma la temperatura continuerà a rimanere molto sopra la media. Nella seconda parte della settimana non avremo quindi sostanziali cambiamenti. Invece, verso sabato domenica è prevista un po’ di pioggia, ciò farà calare la temperatura massima. Successivamente si potrebbe verificare ancora dell’instabilità atmosferica.

Mercoledì 11 gennaio: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 11°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 12: quasi sereno. Temperatura da 5°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Venerdì 13: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 10°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 11 km/h.

Sabato 14: molto nuvoloso. Temperatura da 3°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 15 km/h.

Domenica 15: coperto con pioggia. Temperatura da 6°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 9 km/h.

Lunedì 16: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Martedì 17: coperto con pioggia. Temperatura da 7°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Mercoledì 18: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 5°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 18 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 36 km/h.

Giovedì 19: nubi sparse. Temperatura da 4°C a 9°C. Vento medio 10 km/h da Ovest, raffica massima 26 km/h.

Venerdì 20: coperto. Temperatura da 5°C a 11°C. Vento medio 14 km/h da Nord-Est, raffica massima 22 km/h.

