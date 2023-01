Meteo VENEZIA. L’evoluzione meteo appare piuttosto dinamica con un peggioramento la settimana prossima sensibile abbassamento della temperatura. Non è da escludere anche la caduta della neve sino città. Tuttavia, al momento non è prevista alcuna ondata di gelo, ma il freddo sarà di tipologia invernale, quello che abbiamo avuto come assaggio nella prima parte di dicembre.

Domenica 15 gennaio: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 6°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 16: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 6°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 9 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est, raffica massima 30 km/h.

Martedì 17: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 4°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 13 km/h da Nord-Est, raffica massima 33 km/h.

Mercoledì 18: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 3°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 41 km/h.

Giovedì 19: nuvoloso. Temperatura da 5°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 9 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 26 km/h.

Venerdì 20: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 3°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 26 km/h da Nord-Est, raffica massima 55 km/h.

Sabato 21: nuvoloso con neve. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 cm di neve, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 15 km/h da Nord, raffica massima 27 km/h.

Domenica 22: sereno. Temperatura da 1°C a 5°C. Vento medio 9 km/h da Ovest, raffica massima 16 km/h.

Lunedì 23: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 5°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Martedì 24: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 8°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

