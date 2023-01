Meteo TRENTO. Una perturbazione interesserà marginalmente la zona di Trento, si potrebbero avere delle condizioni ideali per la caduta di nevischio. Per quanto concerne i prossimi giorni è atteso un generale miglioramento, infatti si instaurerà un’area di alta pressione con un temporaneo aumento della temperatura massima per effetto della maggiore durata delle ore di sole. Tenderà lievemente ad aumentare, per poi per un seguito diminuire la temperatura massima.

Gradualmente, le notti serene diventeranno fredde, e torneranno le gelate che potrebbero divenire anche moderate con temperature attorno a -5 °C. Quantomeno sino a domenica non sono poi attese precipitazioni.

Lunedì 23 gennaio: coperto con pioviggine. Temperatura da -0°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 34 km/h.

Martedì 24: nubi sparse. Temperatura da -2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 3 km/h da Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 25: poco nuvoloso. Temperatura da -1°C a 9°C. Vento medio 3 km/h da Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Giovedì 26: poco nuvoloso. Temperatura da -0°C a 7°C. Vento medio 1 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Venerdì 27: molto nuvoloso. Temperatura da -4°C a 5°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Sabato 28: quasi sereno. Temperatura da -5°C a 5°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Domenica 29: nuvoloso. Temperatura da -4°C a 6°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Lunedì 30: poco nuvoloso. Temperatura da -4°C a 5°C. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 7 km/h.

Martedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da -3°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Mercoledì 1 febbraio: poco nuvoloso. Temperatura da -3°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

