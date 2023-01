Meteo PERUGIA. In un contesto di temperature che inizialmente saranno ancora sopra la media, si avrà un peggioramento domenica con rovesci di pioggia. Il vento tenderà a rinforzare. Non cambiamento meteo considerevole atteso nel corso della prossima settimana, quando perturbazioni associate ad aria piuttosto fredda invaderanno anche l’area di Perugia determinando ideali condizioni per la neve fin sino la città.

Sabato 14 gennaio: poco nuvoloso. Temperatura da 3°C a 10°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Domenica 15: nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Temperatura da 4°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Sud, raffica massima 48 km/h.

Lunedì 16: nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 5°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 15 km/h da Ovest, raffica massima 51 km/h.

Martedì 17: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 4°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 11 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est, raffica massima 36 km/h.

Mercoledì 18: molto nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 2°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 25 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 43 km/h.

Giovedì 19: nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 23 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 44 km/h.

Venerdì 20: nuvoloso con neve. Temperatura da -0°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 cm di neve, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Sud, raffica massima 25 km/h.

Sabato 21: nuvoloso. Temperatura da -2°C a 3°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 18 km/h.

Domenica 22: nubi sparse. Temperatura da -1°C a 5°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 23: nuvoloso. Temperatura da -2°C a 6°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

