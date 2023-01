Le condizioni meteo a Palermo continuano ad essere estremamente miti, e soprattutto c’è un’assenza di precipitazioni da molti giorni ormai. Le prossime possibili piogge potrebbero cadere forse tra una settimana, ma il tutto sarà da confermare.

È inverno, e comunque si parla di freddo. Il freddo primo poi giungerà che Palermo, e ormai questo si potrebbe presentare tra gennaio e febbraio. Questi due sono i mesi ideali per le ondate di gelo che raggiungono fin sino alla costa palermitana.

Nelle colline di Palermo la neve non è rara quanto la costa, qui l’altitudine fa la differenza. Eppure, l’unica vera nevicata avvenuta a Palermo è stata quella tra gli ultimissimi giorni di gennaio e il 1° febbraio del 1999. Ci furono ben tre eventi nevosi durante quel fenomeno estremo, la prima precipitazione nevosa si ebbe il sabato 30 gennaio, quando era sera.

Si trattò solo di una legge la nevicata. Ma la successiva, con una temperatura che scesa addirittura -0,4 °C, fu molto abbondante, soprattutto nell’entroterra cittadino, e coprì persino le strade. Un evento meteo eccezionale fu quello che avvenne in gran parte d’Italia in quel periodo. Il giorno successivo, 1° febbraio al mattino presto si ebbe una ulteriore precipitazione nevosa.

La Sicilia quei giorni viveva gli effetti di una gelida intrusione d’aria fredda che veniva dalla Siberia, e la temperatura era scesa repentinamente ovunque.

Ma per avere la neve a Palermo sono necessari fenomeni meteo piuttosto estremi, in quanto le nevicate palermitane si contano con le punte delle dita. In un’epoca di eventi meteo estremi, perché escludere del tutto la possibilità di neve quest’anno, nonostante il riscaldamento del clima? Ed è proprio l’aumento della temperatura globale che sta determinando in ampie aree del nostro Pianeta eventi meteo estremi, taluni mai visti prima. E la neve è uno di questi che si vedono in giro per il globo.

Non possiamo dirvi quando e come nevicherà su Palermo, però gennaio 2003 è un mese invernale e il contesto di meteo è molto estremo e dinamico su larga scala. Vi terremo aggiornati con le previsioni su Palermo con i nostri bollettini meteo giornalieri.