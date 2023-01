Meteo NAPOLI. Oggi, lunedì, sarà con maltempo e temperature invernali con piogge. Vento sostenuto meridionale. Martedì condizioni meteo in miglioramento con possibilità di qualche precipitazione residua, la temperatura massima sarà in aumento. Mercoledì nuovo peggioramento per il transito di una modesta perturbazione, possibile pioggia.

Giovedì 26 gennaio condizioni meteo incerte, qualche pioggia. Venerdì ancora meteo incerto e così anche i giorni successivi. La temperatura si manterrà pressoché stazionaria.

Lunedì 23 gennaio: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 6°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Sud, raffica massima 31 km/h.

Martedì 24: quasi sereno. Temperatura da 7°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 27 km/h.

Mercoledì 25: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 13 km/h da Nord-Est, raffica massima 37 km/h.

Giovedì 26: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 8 km/h da Nord-Est, raffica massima 26 km/h.

Venerdì 27: nuvoloso. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 12 km/h.

Sabato 28: molto nuvoloso. Temperatura da 7°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 50%. Vento medio 12 km/h da Est, raffica massima 20 km/h.

Domenica 29: quasi sereno. Temperatura da 7°C a 14°C. Vento medio 13 km/h da Nord-Est, raffica massima 20 km/h.

Lunedì 30: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Ovest, raffica massima 35 km/h.

Martedì 31: coperto con pioggia, molto ventoso. Temperatura da 8°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 43 mm di pioggia. Vento medio 30 km/h da Sud, raffica massima 65 km/h.

Mercoledì 1 febbraio: nuvoloso con rovesci, ventoso. Temperatura da 7°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 29 km/h da Nord-Est, raffica massima 52 km/h.

