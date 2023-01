Meteo MILANO. Nubi in aumento, tempo che torna essere uggioso partire da domenica con un abbassamento della temperatura massima. Nei giorni successivi il clima sarà abbastanza freddo, martedì sono attese precipitazioni che potrebbero divenire miste a neve per l’abbassarsi della temperatura. Nei giorni successivi il tempo sarà incerto, probabilmente variabile. Gli ultimi aggiornamenti indicano il rischio di neve a Milano per giovedì 19, ma la temperatura ideale per la caduta di neve sarà per tutto il periodo di previsione.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Domenica 15 gennaio: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 3°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 3 mm di pioggia. Vento medio 2 km/h da Sud, raffica massima 11 km/h.

Lunedì 16: nuvoloso. Temperatura da 2°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Est, raffica massima 27 km/h.

Martedì 17: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 2°C a 6°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 11 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 18: poco nuvoloso. Temperatura da 0°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Est, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 19: coperto con neve. Temperatura da 0°C a 3°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 cm di neve, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Venerdì 20: nuvoloso con foschia. Temperatura da -0°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 12 km/h.

Sabato 21: coperto. Temperatura da 0°C a 2°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 8 km/h.

Domenica 22: foschia. Temperatura da -1°C a 3°C. Vento medio 6 km/h da Ovest, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 23: foschia leggera. Temperatura da -0°C a 4°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 8 km/h.

Martedì 24: foschia leggera. Temperatura da -1°C a 5°C. Vento medio 2 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 4 km/h.

