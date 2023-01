Meteo FIRENZE. Siamo alla vigilia di una lunga fase di maltempo, sono attese precipitazioni, e poi un sensibile abbassamento della temperatura. Non è attesa un’ondata di gelo, ciò perciò non dovrebbe metterci davanti alla possibilità di avere la neve su Firenze città. Però si potrebbero imbiancare le colline attorno al centro urbano toscano. Insomma, farà freddo, le condizioni meteo saranno invernali per parecchi giorni. Poi ci sarà forse un miglioramento del tempo, ma farà freddo ancora, soprattutto la notte con gelate notturne.

Domenica 15 gennaio: molto nuvoloso. Temperatura da 6°C a 14°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 27 km/h.

Lunedì 16: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 60 km/h.

Martedì 17: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 8°C a 10°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 16 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Est, raffica massima 59 km/h.

Mercoledì 18: coperto con rovesci, ventoso a tratti. Temperatura da 5°C a 9°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 53 km/h.

Giovedì 19: coperto con pioggia. Temperatura da 4°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 9 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Venerdì 20: coperto con pioggia. Temperatura da 4°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 16 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Sabato 21: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 2°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 7 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Domenica 22: poco nuvoloso. Temperatura da 0°C a 8°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Lunedì 23: foschia leggera. Temperatura da -1°C a 9°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Martedì 24: foschia leggera. Temperatura da -3°C a 9°C. Vento medio 7 km/h da Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

