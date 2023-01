Meteo CAMPOBASSO. In città si verificheranno già oggi ulteriori nevicate, il vento soffierà sostenuto, la temperatura è in temporaneo lieve aumento, ma poi calerà nuovamente. Martedì condizioni meteo in miglioramento, gelata notturna. Mercoledì un aumento della temperatura potrebbe portare delle piogge miste a neve. Mentre giovedì potrebbe nuovamente nevicare. Nei giorni successivi condizioni meteo incerte, temperature tutto sommato stabili.

Lunedì 23 gennaio: nuvoloso con neve, ventoso a tratti. Temperatura da -1°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 cm di neve, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Sud, raffica massima 42 km/h.

Martedì 24: poco nuvoloso. Temperatura da -2°C a 6°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 22 km/h.

Mercoledì 25: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 2°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 12 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Nord, raffica massima 37 km/h.

Giovedì 26: coperto con neve, ventoso a tratti. Temperatura da 2°C a 4°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 5 cm di neve, previsti circa 5 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Nord, raffica massima 44 km/h.

Venerdì 27: molto nuvoloso. Temperatura da -1°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 35 km/h.

Sabato 28: molto nuvoloso. Temperatura da -2°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 12 km/h.

Domenica 29: molto nuvoloso. Temperatura da -0°C a 5°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 13 km/h.

Lunedì 30: nubi sparse. Temperatura da -1°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 11 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 29 km/h.

Martedì 31: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 1°C a 7°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 24 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 39 km/h.

Mercoledì 1 febbraio: molto nuvoloso con neve. Temperatura da -4°C a 3°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 cm di neve, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 21 km/h.

