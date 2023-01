Negli ultimi tempi a Bologna la temperatura è stata fortemente superiore alla media, soprattutto per quanto concerne i valori minimi. Gennaio è un mese ideale per la neve in città, essendo quello in cui c’è la minima radiazione solare dell’anno.

Gennaio 2023 inizia con temperature sopra la media, niente farebbe al momento presagire che nel futuro ci saranno nevicate. Al momento c’è una forte alta pressione che dovrebbe sparire prima dell’avvento delle precipitazioni, ma soprattutto del freddo, in quanto l’anticiclone ha una matrice nordafricana.

Ma nel dopo Epifania vediamo già un primo cenno al cambiamento del tempo, con la temperatura che comincerà a diminuire, ma soprattutto con il primo transito di perturbazioni. Ma più avanti, aria artica discenderà verso sud-est, e sarà interessata anche Bologna.

A Bologna la temperatura continuerà la marcia verso la discesa, appoggiandosi, entro metà mese, su valori medi stagionali. Tornerà il freddo. Ma torneranno anche le precipitazioni, dapprima timide, poi via, via sempre più copiose. Ed ecco che anche correnti più fredde, stavolta anche Balcani, potrebbero raggiungere facilmente le pianure emiliane.

Bologna è la città della neve, tra quelle in cui in pianura del Nord Italia cade più neve. Infatti, risulta esposta alle correnti nordorientali che vengono dai Balcani, e con i rilievi alle spalle, le nubi con le precipitazioni aumentano l’intensità per lo sbarramento costituito dall’Appennino.

Perciò, Bologna è tra le città candidate ad avere neve in gennaio, sempre che non si verifichino anomali periodi di siccità che però non sono prospettati dai modelli matematici stagionali, i quali invece propongono un cambiamento meteo entro metà mese, con tempo che tornerà ad essere invernale.

Le condizioni meteo invernali a Bologna significano nebbia, cieli grigi, precipitazioni e freddo. Ma anche la neve. Questo emerge anche dai modelli matematici quali quello europeo e americano che vengono a proporre una situazione prossima alla media climatica.

Pertanto, non è fantascienza attendere una nevicata, quantomeno, in questi anni di cambiamento climatico galoppante anche su Bologna. Ma per gli aggiornamenti sul tempo che farà in città, suggeriamo di consultare le previsioni meteo giornaliere di Bologna.