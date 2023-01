Meteo BARI. Per oggi sono attese condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso con ampie schiarite. Non è da escludere anche la possibilità di qualche debole pioggia. Nei giorni successivi il cielo sarà da poco nuvoloso a molto nuvoloso, tendente anche a coperto a metà settimana quando è atteso un peggioramento che potrebbe anche essere sensibile per il transito di una profonda bassa pressione associata a maltempo. La temperatura si manterrà prossima è valori medi stagionali di questo periodo dell’anno.

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Lunedì 23 gennaio: sereno. Temperatura da 6°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 12 km/h da Sud, raffica massima 32 km/h.

Martedì 24: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 30%. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Mercoledì 25: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 8°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 15 mm di pioggia. Vento medio 10 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 34 km/h.

Giovedì 26: coperto con rovesci. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 16 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Venerdì 27: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 7°C a 11°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 21 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 36 km/h.

Sabato 28: nubi sparse. Temperatura da 5°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 23 km/h.

Domenica 29: molto nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 9°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 13 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 22 km/h.

Lunedì 30: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 13 km/h da Ovest, raffica massima 25 km/h.

Martedì 31: coperto con pioviggine, ventoso. Temperatura da 10°C a 15°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 20 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 38 km/h.

Mercoledì 1 febbraio: coperto con pioggia, ventoso. Temperatura da 9°C a 12°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 15 mm di pioggia. Vento medio 23 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 40 km/h.

