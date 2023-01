La CO2 nelle profondità della Terra può avere un ruolo maggiore nel cambiamento climatico rispetto a quanto precedentemente ipotizzato

La ricerca del Dartmouth conclude che sono ora necessarie misure per proteggere le persone nei giorni caldi, in particolare nei paesi a basso reddito.

Le enormi perdite economiche portate dal caldo causato dal cambiamento climatico provocato dall’uomo, sono un problema ora e non in un lontano futuro. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Science Advances, a partire dai primi anni ’90, ondate di calore sempre più gravi causate dal riscaldamento globale sono già costate all’economia globale miliardi di dollari, con i paesi più poveri e con le emissioni di carbonio più basse che soffrono di più.

I ricercatori del Dartmouth College hanno combinato i dati economici recentemente disponibili per ciascuna regione del mondo con la temperatura media per i cinque giorni più caldi dell’anno in ciascuna regione. Hanno scoperto che dal 1992 al 2013 le ondate di caldo sono state statisticamente associate ai cambiamenti nella crescita economica e che gli effetti negativi del caldo estremo sulla salute umana, sulla produttività e sulla produzione agricola sono costati circa 16 trilioni di dollari.

I risultati evidenziano l’urgente necessità di politiche e tecnologie per proteggere le persone nei giorni più caldi dell’anno, specialmente nei paesi più caldi ed economicamente più vulnerabili del mondo, osservano i ricercatori.

“L’accelerazione delle misure di adattamento durante il periodo più caldo di qualsiasi anno ora ripaga economicamente”, ha affermato il primo autore Christopher Callahan, un dottorando in geografia a Dartmouth. “La quantità di denaro spesa per le misure di adattamento non dovrebbe essere giudicata esclusivamente in base al prezzo di tali misure, ma piuttosto in relazione al costo dell’inazione. La nostra ricerca identifica un costo sostanziale dell’inazione”.

Secondo l’autore senior Justin Mankin, un assistente professore di geografia a Dartmouth, il lavoro mostra che nessun posto è ben adattato al nostro clima attuale. “Le regioni a più basso reddito del mondo sono colpite in modo sproporzionato da questi eventi di caldo estremo. Poiché il cambiamento climatico aggrava l’entità del caldo estremo, è ragionevole aspettarsi che questi costi continuino ad aumentare”, dice Mankin.

A luglio, Mankin e Callahan hanno pubblicato un articolo sulla rivista Climatic Change che valutava i danni economici che i singoli paesi hanno causato ad altri per il loro contributo al riscaldamento climatico. Lo studio ha presentato la base scientifica che le Nazioni hanno bisogno di consultare per valutare la loro posizione legale e rivendicare i danni economici causati da emissioni e riscaldamento.

In questa ultima pubblicazione, Mankin e Callahan indicano che i principali emettitori del mondo dovrebbero sostenere grandi porzioni del conto per adattarsi agli eventi di calore estremi, oltre ad aiutare le Nazioni a basso reddito a sviluppare economie a basse emissioni.

“Quasi nessun paese sulla Terra ha beneficiato del calore estremo che si è verificato,” Mankin ha detto. “Eventi globali come la pandemia COVID-19 hanno rivelato la stretta interconnessione tra la catena di approvvigionamento e l’economia globale. I paesi a basso reddito hanno un numero sproporzionato di lavoratori all’aperto che spesso generano le materie prime così cruciali per la catena di approvvigionamento globale – c’è assolutamente il potenziale di effetti di ondulazione verso l’alto.”