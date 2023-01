Quando ci chiediamo se gli uragani stanno diventando più forti, nel senso di “Saranno di categoria sei?” la risposta, in quel caso, sarà no. A causa della fisica, gli uragani non superano la categoria cinque. Tuttavia, vediamo sempre più uragani nell’Atlantico ogni stagione arrivare alla categoria tre, categoria quattro, o categoria cinque rispetto alle stagioni 40 anni fa.

La NASA, che si occupa di una grande fetta di studi sugli uragani, ha rilasciato un’intervista dove spiega come procedono i loro studi sugli uragani.

Si inizia principalmente con lo sviluppo di tutti i diversi strumenti che hanno messo sui satelliti e portati in orbita.

“Come scienziati, – spiega Mara Cordero Fuentes, una scienziata della NASA – controlliamo costantemente le ragioni per cui c’è questa possibilità che sempre più cicloni tropicali stiano diventino categoria tre o più, in ogni stagione degli uragani”

Il cambiamento climatico ha ovviamente una grande influenza. “Più calda è l’acqua, più forte e più energia avrà questo sistema e aumenterà di intensità”, continua l’esperta.

Alla domanda se gli uragani saranno sempre più forti lei risponde di sì.

“Vediamo che sempre più cicloni tropicali diventano categorie tre, quattro e cinque. Quindi in realtà sì, stiamo vedendo che cambiano ogni stagione negli ultimi anni”, conclude la NASA.