L’aspetto della Terra così come lo conosciamo è relativamente nuovo. La terra e gli oceani che vediamo oggi – Eurasia, America, Africa, Antartide e Oceania – sono il prodotto di gigantesche placche tettoniche che si incastrano come un puzzle. Tuttavia, questi pezzi del puzzle si muovono molto lentamente. Non è sufficiente notare in una vita umana, ma su una scala di milioni di anni, la massa terrestre della Terra può farla sembrare un pianeta irriconoscibile.

Esiste un app web che consente di visualizzare in che punto si trovava la nostra casa nell’era del Triassico.

Lo strumento è stato creato da Ian Webster con l’aiuto di dati tettonici e mappe paleogeografiche da C.R. Scotese del Progetto PALEOMAP.

Per cominciare basta digitare il proprio indirizzo nella mappa interattiva.

Abbiamo una visiona del nostro pianeta da 240 milioni di anni fa nell’era dei supercontinenti Pangea, ma possiamo arrivare fino a 750 milioni di anni fa. Per gli utenti desktop, se si tengono premuti i tasti sinistra e destra sulla tastiera, si possono anche vedere i continenti che si rompono e che formano la forma che conosciamo oggi.

La mappa presenta anche opzioni che consentono di vedere momenti importanti nella storia della vita sulla Terra, come i primi vertebrati, i primi ominidi e l’estinzione dei dinosauri.