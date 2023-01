Quando si dice “funghi”, la maggior parte delle persone pensa ai corpi fruttiferi carnosi sopra la terra che mangiamo, ma la maggior parte dei funghi in realtà non producono il genere di funghi che siamo abituati a vedere. Inoltre, molti dei 3-13 milioni di specie di funghi stimati sulla Terra, sono di dimensioni microscopiche e quindi invisibili ad occhio nudo.

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista di Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, capire come si muovono i funghi è importante per comprendere gli ecosistemi, ed ha un impatto fondamentale per l’agricoltura e la salute umana. I funghi, daltronde, si trovao in una vasta gamma di ambienti: nei suoli, i tessuti delle foglie nelle foreste pluviali e negli oceani profondi.

I funghi sono spesso associati alla morte e al decadimento, come la muffa che cresce sul cibo vecchio o i funghi che decompongono le foglie sul pavimento della foresta. “In genere pensiamo ai funghi come decompositori, ma sono criptici e fanno molte cose diverse”, dice l’autore principale Bala Chaudhary, professore associato di Studi Ambientali al Dartmouth. “I funghi possono anche funzionare come ciclatori nutrienti, patogeni e mutualisti che vivono in una benefica associazione con piante e altri organismi.”

I funghi possono anche essere agenti patogeni umani. Ad esempio, Coccidiodes è un altro fungo del suolo che rilascia spore nell’aria a causa della perturbazione del terreno e del degrado del suolo. Quando le spore di questo fungo vengono inalate, i coccidioidi possono causare una grave malattia respiratoria chiamata febbre di valle, nota anche come coccidioidomicosi. L’ecologia del suolo, la giustizia climatica e la salute ambientale sono tre campi che si interconnettono e potrebbero beneficiare di una migliore conoscenza della dispersione fungina.

Per sintetizzare le informazioni esistenti sulla dispersione fungina ed evidenziare la ricerca emergente in questo settore, il team ha utilizzato un approccio di ricerca-tessitura che combina rivedere articoli di giornale con analizzare le tendenze nella pubblicazione, noto anche come “bibliometria.” Il team ha esaminato oltre 4.500 documenti da quasi 1.200 fonti dal 1951 al 2021. La maggior parte degli articoli riguardava la ricerca sulla dispersione fungina negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina.

I ricercatori hanno scoperto che la letteratura scientifica sulla dispersione fungina si è concentrata su tre aree: malattie fungine, compresi i cambiamenti climatici, che era il tema più importante rappresentato; diversità fungina, comunità e funghi micorrizici, compresi i suoli e le foreste; e l’evoluzione dei funghi, compresi i metodi molecolari.

Come parte della loro analisi, i ricercatori pongono relazioni teoriche tra l’importanza relativa dei vettori di dispersione e scala spaziale e vettori di dispersione. Hanno identificato quattro scale di movimento fungino da microscopico a scale di paesaggio.

Micro strutture simili a radici di funghi a livello miceliale si muovono attraverso il terreno su scala più piccola. Gli animali invertebrati, compresi i microartropodi/macroartropodi come le formiche e i lombrichi, possono trasportare funghi attraverso i loro getti e nidi, e piccoli mammiferi e uccelli possono trasportare funghi attraverso le loro zampe, piume e tracce digestive che servono come vettori per spostare funghi su scale più grandi. I vettori abiotici, come l’acqua e il vento, sono responsabili del movimento fungino su larga scala attraverso il paesaggio e i continenti. I fiumi trasportano sedimenti contenenti funghi propaguli attraverso i continenti, correnti oceaniche e maree, e precipitazioni, così come gli esseri umani, tutti svolgono un ruolo nel transito globale dei funghi.

“Con il cambiamento climatico, gli ambienti si stanno asciugando in alcune regioni e inumidendo in altre. Questi fattori possono cambiare dove risiedono i funghi”, afferma Chaudhary. “Il disturbo del suolo causato dall’agricoltura, dallo sviluppo del territorio e da altre attività umane può anche rilasciare funghi nel suolo nell’aria.”