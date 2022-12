A Roma si dice che la neve sia fenomeno meteo raro, eppure nell’ultimo decennio si è mostrata parecchie volte. Tante volte più che a Torino e Milano è apparsa al suolo, creando parecchi disagi alla popolazione che si doveva spostare in auto, ai pedoni per i marciapiedi ghiacciati. Però ha creato un’atmosfera fiabesca, dove tantissimi sono usciti per strada a giocare durante questo magico fenomeno atmosferico che quando si poggia sugli oggetti crea un ambiente difficile da dimenticare.

La media climatica di Roma vede maggiori eventi meteo di neve tra gennaio e febbraio. La neve a Roma cade generalmente quando arriva aria fredda dai Balcani a cui si sovrappone un sistema perturbato proveniente dal Mar Tirreno.

Attualmente Roma c’è l’alta pressione, le condizioni meteo sono ottime, con temperature poco affini alla stagione invernale. Eppure, in un’epoca di cambiamenti climatici tutto potrebbe cambiare in tempi molto brevi, e ciò lo abbiamo visto anche in passato, quando in una manciata di giorni dal clima semi primaverile si è passati a quello di un rigido inverno, con la neve che si è adagiata ovunque.

Ma in Europa il clima è questo, e così anche in Italia, dove il freddo più marcato giunge da est, irrompe rapidamente, spesso con scarso preavviso dal punto di vista delle previsioni meteo, e butta giù i termometri talmente in basso da far congelare anche l’acqua delle fontane. L’atmosfera diventa glaciale per le nostre latitudini, e a Roma nevica come se fosse Buffalo negli Stati Uniti d’America.

Non possiamo dirvi se quest’anno avremo la neve, ma nel gennaio 2023 si potrebbero giocare delle partite atmosferiche favorevoli alla neve anche in Italia. “Potrebbero vuol dire non certezza”, parliamo di ipotesi però suffragate da alcuni elementi climatici che si stanno cominciando manifestare in alta atmosfera, e che potrebbero dar luogo alla neve anche a Roma. Ma lo vedremo nel seguito delle previsioni meteo giorno per giorno vi proporremo.