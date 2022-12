Il sud Portogallo è noto per il suo clima mite, tanto che è meta di numerosissime persone che decidono di trascorrere qui l’età della pensione. Questa regione è chiamata l’Algarve. È un’aria comunque esposta alle correnti oceaniche, in genere le precipitazioni sono di debole e moderata intensità, raramente torrenziali come quelle che si sono battendo ultimamente. Di recente anche Lisbona è stata investita da un violento nubifragio che ha allagato molti quartieri cittadini. Il video mostra la furia delle acque provocata dalle piogge torrenziali.