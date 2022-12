L’intensità della tempesta che ha interessato gli Stati Uniti d’America e andata ben oltre ogni aspettativa, peraltro molto superiori rispetto alle attese anche i disagi. Sono centinaia di migliaia le abitazioni senza energia elettrica, mentre i voli aerei si stanno gradualmente ripristinando nelle decine e decine di aeroporti che erano stati bloccati dal vento di uragano che ha spazzato gli Stati Uniti d’America e il Canada.

Le condizioni meteo vanno migliorando, e il gelo inizierà a diminuire molto rapidamente a partire da ovest, dove peraltro la temperatura e già in sensibile aumento. Il Natale 2022 per molti americani è stato rovinato dalla peggiore tempesta di neve che si ricordi a memoria d’uomo, alcuni hanno fissato qualcosa del genere almeno oltre 80 anni fa, ma allora non vi erano gli stessi strumenti per misurare e valutare fenomeni atmosferici di questa vastezza e intensità.

Come noterete le autostrade americane sono semideserte, pur considerando differente usurario rispetto all’Italia. Molti americani hanno deciso di rimanere a casa, dato che centinaia di automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade. Al momento si segnalano almeno 18 vittime per questa ondata di gelo ampiamente prevista, con allerta meteo massime diffuse su ogni canale di comunicazione compresa quella dell’invio di messaggi attraverso le apparecchiature di telefonia mobile a tutti coloro che si trovano nel territorio degli Stati Uniti d’America.