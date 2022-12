Numerose perturbazioni atlantiche stanno interessando la Norvegia, ma di tutto ciò non c’è nulla di anomalo, se non fosse che aria artica continua raggiungere da Nord, e dunque nevica, e parecchio pure. Ma anche questo fenomeno Norvegia non è così anomalo, anche se effettivamente nelle coste occidentali la neve non è invece un fenomeno atmosferico così costante e soprattutto abbondante.

La città più settentrionale d’Europa si trova in Norvegia, è Trondheim che ospita oltre 220.000 abitanti. Negli ultimi giorni è stata interessata da eccezionali tormente di neve, con vento furioso e ingenti precipitazioni che hanno reso difficoltoso il traffico anche in quella che è una città del grande Nord. La neve ha raggiunto in questa città oltre 80 cm di altezza con temperature che stamattina segnano -15 °C.