Ci troviamo in una località della Lapponia finlandese. Da queste parti l’inverno praticamente non manca mai, e come potrete osservare dalle immagini in diretta, e anche un’area estremamente frequentata da turisti che vengono da tutto il mondo. Ci sono mercatini di Natale, e poi soprattutto si può svolgere tanto sport invernale, ma non lo sci alpino, bensì quello di fondo. Da queste parti non ci sono montagne. Qui l’inverno non manca mai, attualmente la temperatura si aggira attorno a -20 °C.