Questa webcam che trasmette in diretta si trova nella parte orientale delle montagne rocciose, ci troviamo nello stato del Wyoming. In queste ore del 23 dicembre, ora locale la temperatura si aggira attorno a 40° sotto lo zero. E’ in atto una tempesta proveniente dall’Artico, che sta dilagando verso tutti gli Stati Uniti d’America ad eccezione della costa occidentale.