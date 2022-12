Non c’è traccia di meteo invernale a sud dell’Appennino settentrionale. Il tempo è autunnale, spesso piovoso, ma incredibilmente mite. Si fatica a trovare una quindicina di dicembre così mite nel passato per la Penisola e Isole, in quanto varie località segnano costantemente temperature minime raramente sotto i 15 gradi e circa 20 per le massime, se non anche oltre.

Infatti, si va oltre soprattutto tra Sardegna e in Sicilia.

In Sicilia nordorientale quest’oggi si sono superati persino i 30 gradi per condizioni meteo del tutto locali. E allora, specie chi vive con l’umidità alle stelle, le basse temperature e la nebbia, oltre che la totale assenza di sole da giorni, viene spontaneo il desiderio di poter viaggiare verso mete dal clima più mite, e magari trascorrere qualche giorno al mare in questo periodo dell’anno ove è attesa anche l’alta pressione, che soprattutto nel settore del basso Adriatico e dello Ionio, darà anche temperature mitissime e tanto sole. Ma anche in Sardegna e tutto il Centro Sud della Penisola il clima sarà molto più mite rispetto al Nord Italia.

E allora, altro che viaggi verso il sud della Spagna, le Isole Canarie, ci sono molte località interessanti dove trascorre relax e avere buon cibo italiano.