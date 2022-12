Non vi è dubbio che il meteo sia cambiato, che cambiamenti climatici influenzino i nostri inverni. Ma ci sono anche le fluttuazioni climatiche di cui tener conto, di cui spesso ci si dimentica. Sono queste ad aver causato le intrusioni di aria gelida nell’ultimo decennio, e per varie volte, e che hanno favorito la caduta di neve in città come Roma e Napoli.

Ma è soprattutto Roma ad aver visto nell’ultimo decennio più spesso neve in centro città rispetto che a Milano. Nella città lombarda la neve è caduta svariate volte e ogni anno, ma ha lasciato solo tracce nel centro urbano, mentre a Roma la neve si è vista, e soprattutto perché associata ondate di gelo. Ma Roma non è più nevosa di Milano in ambito statistico e delle temperature invernali.

Il video che vi mostriamo è stato immortalato a Roma durante la nevicata avvenuta nel 26 febbraio 2018.