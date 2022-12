In questo periodo dell’anno sono tanti gli appassionati della neve, forse alcuni milioni di italiani. Campobasso, il capoluogo del Molise, regione spesso poco citata, è una località montana posta ad oltre 700 m di quota. Durante l’irruzione d’aria fredda proveniente dai Balcani, qui la temperatura scende repentinamente non essendo ostacolata da alcun rilievo. La neve durante questi eventi meteo è abbastanza frequente, sempre che vi sia sufficiente umidità dell’aria. Può succedere che la sera prima quando si è andati a letto di neve non ce n’era, ma il mattino dopo il paesaggio è quello che potete osservare in questo video.

Eppure, a Campobasso di precipitazioni all’anno non è cadono tantissime, la media annuale è di poco più di 550 mm nonostante la sua altitudine. Infatti, a ovest la barriera montuosa appenninica limita sensibilmente gli effetti delle correnti umide occidentali che portano abbondanti piogge nell’altro versante.