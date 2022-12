In Abruzzo e Molise, sulle montagne esposte all’Adriatico si possono verificare le maggiori nevicate nell’arco delle 24 ore d’Italia. Il video è stato registrato qualche anno fa a Pescocostanzo.

Pescocostanzo è un comune di 1.087 abitanti della provincia dell’Aquila in Abruzzo. Fa parte del Parco Nazionale della Maiella. Da queste parti si possono verificare nevicate invernali imponenti essendo questa località piuttosto esposta alle correnti umide provenienti da est. La località è piuttosto famosa per le foto che sono state negli anni distribuite in Internet, mostrando quantità di neve incredibili, con le abitazioni praticamente sepolte da metri di neve.