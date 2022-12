Le notizie che giungono dal Nord America sono preoccupanti, infatti sta dilagando un’ondata di gelo estremamente intensa, e attualmente gli stati dell’ovest e del nord-ovest si trovano nel pieno delle più grave blizzard di questi anni. Da queste parti si rischia il congelamento in caso di permanenza all’esterno anche per solo pochi minuti, e lo si può immaginare da queste immagini che sono state registrate qualche istante fa nello stato americano dell’Ohio. Qui la temperatura è scesa fino a 40° sotto lo zero, ma nel Montana la colonnina di mercurio ha sfondato quota -50 °C.

La bolla d’aria gelida dovrebbe dilagare sino al Golfo del Messico, raggiungere anche la Florida dove la temperatura scenderà sotto il punto di congelamento dell’acqua nella parte settentrionale, mentre a Miami la colonnina di mercurio dovrebbe sprofondare sotto i 10 °C dalle attuali temperature che consideriamo tutti estive.

Anche New York sarà interessata dalla tempesta di ghiaccio, la temperatura stanotte potrebbe scendere a -15 °C accompagnata da fortissimi venti. Nella grande mela non è attesa una grande nevicata, d’altronde le tempeste artiche sono molto rapide nel loro transito. Eppure, nelle area dei grandi laghi si formerà un’area di bassa pressione esplosiva, un vero proprio ciclone con una pressione atmosferica intorno 960 hPa che traghetterà l’area gelida sino la Florida.

Ma il freddo passerà rapidamente, infatti Capodanno è atteso con temperature in sensibile aumento.