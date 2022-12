Questo video è abbastanza famoso, divenuto virale su Internet, mostra un mercantile in Oceano mentre onde gigantesche si infrangono durante una robusta tempesta atlantica. Sono immagini molto forti, noi le vediamo con il PC, dallo smartphone in tutta tranquillità, ma pensate un po’ che si trovava su quella nave cosa avrà vissuto. Trovarsi in una tempesta simile crea inquietudine, e chi soffre del mal di mare non avrebbe scampo per un malessere davvero serio.

Ma negli oceani si possono scatenare tempeste fortissime, con onde superiori ai 10-15 metri, che infrangendosi sulle navi possono causare anche lo spostamento del carico, con conseguenze eventualmente serie. Per tal motivo tutti i mercantili che attraversano l’Oceano programmano il carico delle merci affinché rimanga stabile durante questi uragani.