Il video che mostriamo ci accompagna in quella che fu una serie di ondate di freddo che si susseguirono per circa due mesi nel 1929. Decisamente, quell’inverno fu più rigido probabilmente di tutto il secolo scorso. Fu talmente freddo e persistente quel gelo che la Laguna Veneta ghiacciò quasi completamente. Amplissimi tratti erano addirittura percorribili a piedi, tanto era spesso il ghiaccio marino. Una banchisa ghiacciata si formò per km e km. A mente umana nessuno aveva visto qualcosa del genere, neppure negli ultimi anni dell’1800, quando ancora il freddo invernale sfornava inverni freddissimi, figli della Piccola Era Glaciale.