Un volo della Hawaiian Airlines in volo da Phoenix, città dell’Arizona, a Honolulu nelle Hawaii, è stato scosso da una forte turbolenza circa mezz’ora prima dell’atterraggio. Testimoni raccontano che alcuni passeggeri che non avevano le cinture di sicurezza allacciate sono volati verso l’alto sbattendo la testa contro i vani.

L’aereo appena giunto a destinazione ha dovuto soccorrere ben 36 passeggeri e membri dell’equipaggio feriti durante il volo. 11 persone sono state ricoverate in ospedale per dei traumi abbastanza seri. Per i passeggeri il volo verso le vacanze natalizie al caldo, lontano dalle tempeste di neve gelo che si stanno abbattendo negli Stati Uniti d’America è divenuto un incubo. L’aereo è comunque atterrato regolarmente in aeroporto.

Turbolenze sono causate da vari fattori soprattutto dalle nubi temporalesche, ma volte si possono verificare turbolenze con cielo chiaro, ovvero senza nubi. Tuttavia, una turbolenza come quella che si è verificata durante il volo di questo aereo è insolita.