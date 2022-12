La città di Buffalo è interessata da vento fortissimo che raggiunge raffiche di 150 km/h. D’altronde si è formato quello che è stato battezzato ciclone bomba con un minimo di bassa pressione in prossimità della città americana. Tempeste di violenza inaudita sono attualmente in atto, e circolano dei video che mostrano una situazione meteorologica molto pericolosa per coloro che intendono muoversi all’esterno. La temperatura in città è di -16 °C, ma il vento fortissimo accentua in modo notevole la sensazione di freddo.