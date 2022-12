Soprattutto nelle regioni settentrionali il freddo invernale è ormai giunto, e le temperature sono spesso prossime a 0 °C o sono sottozero soprattutto nelle ore notturne. In alcune località è anche caduta la neve, e diciamolo pure fa freddo come dovrebbe succedere durante la stagione invernale.

Gli amanti della bicicletta adorano uscire anche nelle giornate in cui molti di noi preferiscono stare al caldo in casa. In questo video vengono date delle indicazioni su che abbigliamento indossare quando si va in bici per proteggersi dal freddo. Chi volesse potrebbe approfittarne per conoscere alcune informazioni aggiuntive su quelle che già gli sono note.