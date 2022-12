In Siberia orientale, in Yakutia , si registrano le più basse temperature di località abitate del pianeta. Qui la colonnina di mercurio può scendere tranquillamente anche almeno -60 °C.

Tra poche settimane ci saranno le vacanze natalizie, e molti italiani si trasferiranno verso i monti, e non pochi avranno la brutta avventura di avere la auto bloccata dal ghiaccio. Per evitare certi disguidi esistono degli additivi da introdurre nel serbatoio del carburante. Oppure, conviene far benzina o gasolio in montagna, e magari farsi dare qualche suggerimento della stazione di servizio. In alcune località montane la temperatura può scendere anche sotto i -20 °C e i problemi in questo caso potrebbero esserci eccome.

Vi proponiamo un filmato che vi descrive che cosa fanno in Siberia per proteggere le auto dal freddo, che da loro è veramente siderale, ma anche per rimettere in moto quegli autoveicoli che sono rimasti parcheggiati all’aperto.