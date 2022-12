La tempesta di gelo sta e neve per abbattersi in queste ore su gran parte degli Stati Uniti d’America, ed è stata classificata la peggiore da oltre quarant’anni nel periodo natalizio. Da queste parti i blizzard che vengono dal Nord del Canada succedono varie volte all’anno, e non trovando ostacoli naturali, il freddo può raggiungere persino il Golfo del Messico.

La temperatura si abbasserà anche sottozero sino al Nord della Florida. Anche Miami sarà interessata dal freddo, con temperature estremamente insolite per il periodo, che faranno batterie denti ai tanti turisti che sono giunti nella città dell’estate perenne per questo Natale.

Ma sono le temperature gelide a preoccupare, ci sono allerte meteo di alto livello. In alcuni Stati del Nord Ovest degli USA la temperatura è crollata a -50°C. Nelle prossime ore a New York la temperatura crollerà di oltre 20°C, e alla Vigilia di Natale si rischiano -15°C.

I meteorologi avvertono, in amplissime aree si rischia, in caso di permanenza all’esterno, il congelamento.