A «Buongiorno Italia» su RaiTre succede ciò che non ti aspetti. Con gli anni abbiamo visto scene di ogni tipo, tutte molto divertenti, e lo è anche quella del meteorologo Luca Ciceroni che evidentemente, non avvertito dalla regia di essere in diretta, parla dei fatti propri anziché del bollettino meteo: «lei mi ha mandato un messaggio ma io l’ho letto solo domenica da mercoledì sera. Diceva Alexa è impazzita, mi metteva musica in inglese…». Il video rilanciato dal sito Dagospia è disponibile in vari canali su YouTube.