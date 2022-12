Disgusto, paura, confusione immagini raccapriccianti di pesci con denti simili a quelli umani si stanno diffondendo su Internet. Il pesce ha 32 denti e può pesare fino a 55 chili, si chiama pacu e appartiene ad una particolare specie di pesce fluviale avvistato per la prima volta in Papuasia.

Questo pesce è noto per i suoi attacchi agli altri pesci e agli esseri umani, in particolare ai testicoli! Si tratta di un pesce molto muscoloso e pericoloso. Come raccontato dal Daily Mail, il pacu sarebbe stato la causa della morte di due pescatori papuasici deceduti per l’eccessiva perdita di sangue a seguito del morso che li ha castrati. In origine, quando viveva solamente in Amazzonia, si cibava di insetti ma, una volta arrivato in Papuasia, per far fronte alla mancanza di cibo, ha iniziato a mangiare anche la carne umana.