Mentre nevicava fittissimo, venerdì mattina, improvvisamente una frana si è staccata da un costone montuoso sulla strada che conduce verso la Valsassina, una vallata nota per bellezza dei luoghi nella Lombardia in provincia di Lecco. In zona sono presenti diverse piste da sci, e la neve caduta fitta questi giorni rende il paesaggio invernale.

Tuttavia, la più portante via di accesso a questa zona è attualmente chiusa, mentre sono state attivate tutte quelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza l’arteria stradale. Attualmente si raggiunge la Valsassina passando per Lecco, nella vecchia strada. Le autorità hanno attivato un piano di emergenza per la presenza di alto traffico nell’area. Una vallata che si è sviluppata ulteriormente soprattutto grazie a questa arteria stradale vitale.

La frana ha travolto un furgone che vi passava ferendo i due passeggeri che comunque hanno riportato per fortuna solo delle lievi ferite. Il fenomeno ha comunque destato molta apprensione in tutti coloro che si recano in quell’area, polmone verde a pochi passi da una delle aree più popolate d’Italia.