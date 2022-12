Il gelo quest’anno si fa sentire in tutta la Russia europea, e si sta estendendo parecchio verso ovest. La grande città di San Pietroburgo da alcuni giorni segna temperature sotto zero anche di giorno. Qui le grandi nevicate invernali sono abbastanza rare, in genere cadono pochi centimetri di neve ogni volta. Il paesaggio rimane congelato anche per alcuni mesi. Il porto della metropoli si gela, congelano anche i fiumi che attraversano la città.

Ecco le immagini di questa città sotto la neve fotografate appena sabato (credit andreybazanov.com)