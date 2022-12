Allora, partiamo dal presupposto che si tratta di ipotesi. Non certezze, questo sia chiaro. I pattern climatici, che governano l’atmosfera, rappresentano delle variabili ingovernabili. Ne consegue che ipotizzare scenari meteo climatici, soprattutto stagionali, può non rivelarsi semplice.

Ciò premesso, quel che possiamo dirvi è che autorevoli studiosi dell’atmosfera – soprattutto negli USA – stanno provando a rilasciare delle ipotesi su quello che potrebbe essere l’andamento del Vortice Polare da qui a gennaio. Anzitutto in questo momento il suo rinforzo è ampiamente confermato, in qualche modo inevitabile visto il periodo.

Rinforzo che comunque, stante le ultimissime proiezioni modellistiche, non riuscirebbe a propagarsi in troposfera causa reattività di quest’ultima. Se così fosse riusciremmo a scongiurare un lungo periodo anticiclonico e soprattutto un Inverno “da incubo” come quello dell’anno scorso.

Viceversa, dovesse riuscire a propagare la propria forza verso il basso a quel punto le temibili proiezioni stagionali potrebbero realizzarsi. Ancora una volta, ancora una volta un Inverno senza senso, o se preferite un Inverno estremamente anomalo.

Ma veniamo alle ipotesi scientifiche. Secondo autorevoli studiosi a stelle e strisce, il fatto che la troposfera sia reattiva potrebbe condurci – a gennaio – verso un fuori giri del Vortice Polare. Ovvero nuovi disturbi di calore che partirebbero dal basso puntando la stratosfera e quindi indebolendo il Vortice Polare.

A quel punto ecco che l’Inverno avrebbe modo di prendersi la scena, con corpose irruzioni d’aria fredda che potrebbero puntare con decisione ampie zone d’Europa. Mediterraneo compreso.

Chiaro che si tratti di ipotesi, in questo momento nessuno può dirci come andrà a finire. Dovremo continuare a monitorare l’atmosfera perché è da lì che arriverà la risposta, è guardando lassù che capiremo se l’Inverno potrà salvarsi oppure soccombere al diktat dell’Alta Pressione.