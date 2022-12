Ogni Inverno la stessa storia: Vortice Polare qui, Vortice Polare là. Vortice Polare forte, extra strong, Vortice Polare piglia tutto. Purtroppo è così, c’è poco da fare. Purtroppo le condizioni meteo climatiche sono sempre quelle, ovvero Anticiclone e aria mite.

Inverni che non sono più Inverni, neve che scarseggia, non parliamo poi del freddo. Di chi la colpa? O magari sarebbe meglio chiedersi qual è la causa. Beh, la risposta c’è: il riscaldamento globale.

Non giriamoci attorno, l’inghippo sta lì, nelle temperature terrestri sempre più elevate. Perché da lì nascono i problemi dei ghiacci artici, perché da lì non partono quei disturbi capaci di destabilizzare il Vortice Polare. Sembrerebbe un paradosso, pensateci: i disturbi non sono altro che flussi di calore che dalla troposfera si trasferiscono alla stratosfera. Col riscaldamento globale tali flussi potrebbero essere più pimpanti, invece no.

La mancanza di certe condizioni, come ad esempio il ghiaccio artico in sofferenza, si riverbera in pattern climatici indispensabili per l’indebolimento del Vortice Polare. E’ una sorta di cane che si mangia la coda, c’è poco da fare.

Chissà se un giorno torneremo ad osservare condizioni climatiche come un tempo. Chissà se un giorno avremo nuovamente gli Inverni di una volta. C’è chi crede che le fluttuazioni climatiche siano assolutamente normali ed è vero, ma certo la crescita esponenziale delle temperature terrestri non aiuta affatto.

Magari già quest’anno il Vortice Polare ci stupirà in positivo, non in negativo come sempre. Non possiamo saperlo, in questo momento tutto sembra propendere verso quel destino già scritto, ma chissà che qualche elemento non ci aiuti a salvare l’Inverno. Perché un altro Inverno anonimo no, basta grazie. Non se ne può più, l’anormalità non è normale – perdonate il gioco di parole – quindi proviamo a sovvertire le fosche proiezioni stagionali prima che sia troppo tardi.