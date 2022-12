Il bollettino meteo mensile dell’Aeronautica Militare traccia linee di tendenza che sono da confermare. Ma stavolta la variabilità delle correnti atmosferiche delle grandi masse d’aria in movimento assumono rotte contorte da definire, e di questo ve abbiamo parlato più volte.

Riteniamo estremamente coraggiosa la compilazione di questo bollettino meteorologico mensile, in una situazione evolutiva in realtà di estrema incertezza. Tuttavia, notiamo una linea di tendenza del bollettino come sempre moderata.

Questa la nostra analisi al meteo dell’Aeronautica Militare mensile. Per la versione originale, la troverete nel sito web ufficiale.

12 -18 Dicembre 2022

La proiezione prospetta la prima settimana di previsione con temperature che tenderanno ad essere sotto la media nelle regioni del Nord Italia, dove si avrebbero anche precipitazioni sopra la norma. Nel resto d’Italia, la temperatura è prevista con valori superiori alla media tipica del periodo, con precipitazioni anche qui sopra la norma.

19 -25 Dicembre 2022

Il periodo prenatalizio sembra essere molto incerto, questo l’abbiamo già analizzato anche noi dalle tradizionali proiezioni di modelli matematici. La proiezione che viene prospettata dal bollettino meteo è quella di temperature nella media sul Nord Italia, sopra la media su tutto il resto del nostro Paese. Anche le precipitazioni dovrebbero essere prossime alla media del periodo ovunque.

26 Dicembre 2022-01 Gennaio 2023

Anche per questo periodo di previsione viene indicata molta incertezza sulla configurazione delle correnti atmosferiche che interesseranno l’Italia. In linee generali la temperatura e le precipitazioni dovrebbero essere prossime alla media ovunque. Potrebbe piovere meno della norma tra Sicilia, Puglia e Molise.

02-08 Gennaio 2023

L’inizio del nuovo anno viene prospettato estremamente incerto. Il bollettino indica probabilmente per precauzione temperature nella media al Nord Italia e al Centro mentre al Sud sopra la media. Precipitazioni in grandi linee prossime alla norma in tutta Italia.

Bisogna dare atto che per la compilazione di questo bollettino mensile, puntualizzato per aree geografiche, vi sono state sicuramente poche difficoltà da parte del meteorologo che lo ha redatto. L’evoluzione delle grandi masse d’aria è estremamente complessa da delineare.

In tutta Europa i vari meteorologi che discutono dell’evoluzione per le prossime settimane trovano estrema difficoltà, con svariati imprevisti cammini facendo. Ad esempio, nei prossimi giorni in Francia si potrebbero verificare le più grandi nevicate degli ultimi dieci anni, ma si attende conferma. E a dirlo sono i principali esperti francesi. La difficoltà previsionale sul medio lungo termine è diffusa a tutto il nostro Continente, per via della complessità della circolazione atmosferica generale. Anche nel Nord America, in questa fase si stanno rilevando non poche indeterminatezze.