Sì, le condizioni meteo registreranno un miglioramento. E’ innegabile, ormai siamo a ridosso della previsione e i centri di calcolo internazionali non mentono.

La prima metà della settimana natalizia proporrà una possente rimonta anticiclonica. Arriverà quale risposta a un affondo depressionario a ridosso della Penisola Iberica, ciò significa che da noi si staglierà imponente l’Alta Pressione Africana. Già, proprio lei, la protagonista indiscussa degli ultimi decenni.

Quindi? Cosa aspettarsi in termini previsionali? Beh, semplice: sole e temperature in rialzo. Saliranno soprattutto le massime, che si porteranno su valori abbondantemente superiori alle medie stagionali. Occhio però, perché la notte farà freddino e tra valli e pianure potranno svilupparsi fitti banchi di nebbia.

Se avete fatto caso alle tempistiche, abbiamo evidenziato “la prima metà della prossima settimana”. Già, a quanto pare durerà meno del previsto e questa è senz’altro una buona notizia.

La dinamicità atmosferica, che sta caratterizzando il mese di dicembre, dovrebbe proseguire proponendoci nuovi affondi depressionari già nel weekend di Natale. Quindi, prima di parlare di super Anticiclone, forse si dovrebbe guardare con più attenzione alle proiezioni modellistiche.

Per carità, sarà comunque un’anomalia ma non possiamo avere la pretesa che tutto dicembre sia perturbato. Le fasi anticicloniche vanno messe in preventivo, fanno parte del gioco, quindi nessun problema. Il problema andrebbe a crearsi qualora le rimonte anticicloniche perdurino nel tempo, allora sì che ci si dovrebbe preoccupare.

Ma non è questo il caso, attualmente siamo in un regime atmosferico estremamente vivace che sembra voler scongiurare a tutti i costi i rischi legati alla persistenza dell’Alta Pressione.