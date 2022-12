Che la circolazione atmosferica stia cambiando non è una novità. Un’imponente massa d’aria fredda artica, direttamente associabile al Vortice Polare, sta per invadere l’Europa settentrionale e da lì si muoverà in direzione ovest-sudovest. Le condizioni meteo climatiche, praticamente su mezza Europa, diverranno fortemente invernali e si prospettano intense nevicate.

Il Mediterraneo, invece, dovrà sottostare ai fragili equilibri che si andranno a creare in pieno Atlantico. Sì, perché ancora non è dato sapere se l’Alta Pressione delle Azzorre – smaniosa di spingersi verso nord – riuscirà a porre un freno all’intensa attività ciclonica oceanica. Se così non fosse il freddo verrebbe risucchiato a ovest e da noi arriverebbero solamente le briciole. Peraltro con coinvolgimento principalmente del Nord Italia.

Tuttavia, osservando vari pattern climatici che regolano l’andamento del Vortice Polare, il mese di dicembre potrebbe riservare delle sorprese. Quando? Chissà, magari proprio nel periodo natalizio. Difatti l’Alta delle Azzorre sembra in gran forma e proverà a più riprese le proiezioni meridiane.

La novità odierna è rappresentata da un’azione a tenaglia, nei confronti del Vortice Polare, che potrebbe essere innescate da un ulteriore contributo anticiclonico. Diciamo, per farla semplice, che il Vortice potrebbe non riuscire a guadagnare la sua posizione preferita – il Polo Nord – e neppure la classica forma sferica (tipica di un Vortice forte).

A quel punto ecco che gli scambi meridiani potrebbero proseguire, praticamente per tutto il mese di dicembre. Chiaro, a quel punto, che le sorprese nevose potrebbero essere dietro l’angolo. Significa, per capirci, che il freddo di matrice artica potrebbe sfondare con più convinzione sul Mediterraneo provocando peggioramenti di chiaro stampo invernale.

La neve a quote collinari, al Centro Sud, non è un miraggio ed è giusto evidenziarlo. Da tempo, non è un segreto, vi diciamo che dicembre potrebbe essere il mese più interessante dell’intero trimestre freddo. Chissà che qualche grosso evento non possa scapparci e come detto chissà che non si verifichi proprio nel periodo delle festività.