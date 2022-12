Uno schema da rammentare per le prossime settimane è NAO profondamente negativa, questo è un indice di comportamento meteo climatico che sigla l’avvento di un tempo pessimo, severamente e frequentemente perturbato sull’Italia. Quest’anno con la novità di un Mare Mediterraneo ancora molto caldo e foriero di intensi fenomeni atmosferici, che nelle prossime due settimane presenterà un’accentuazione della fenomenologia, l’ingresso di aria fredda favorirà nevicate in Italia.

Associato al peggioramento avremo anche un graduale abbassamento della temperatura che a seguito di un’accentuazione dei fenomeni, favorirà l’avvento di nevicate a quote sempre più basse, ciò a partire dalle regioni settentrionali, quelle più prossime alla vasta massa d’aria fredda che staziona fin sino l’Europa centrale.

Come più volte abbiamo scritto, una serie di componenti atmosferiche su vasta scala favorirà per le prossime settimane condizioni meteorologiche particolarmente avverse in Europa, ciò come non avveniva da parecchio tempo anche perché saranno associate ad aria fredda. Per quanto concerne la possibilità di avere nevicate a quote basse, queste inizieranno a mostrarsi già da questa settimana, con la prima situazione di neve diffusa per le regioni settentrionali attesa per venerdì 9 dicembre, quando la neve cadrà a quote anche molto basse in Piemonte e Valle d’Aosta, mentre in Lombardia sino a quote di bassa montagna. Neve anche sulle Alpi centro orientali, ma quota lievemente superiore.

Questo primo peggioramento sarà accompagnato da correnti meridionali piuttosto miti; pertanto, in Appennino la quota neve sarà generalmente elevata. Un nuovo peggioramento è atteso per la fine della giornata di sabato e nella nottata di domenica, quando un’ulteriore area ciclonica particolarmente profonda si adagerà sul Golfo Ligure, generando fenomeni di marcata instabilità e forse anche tempeste di vento sui rilievi alpini esposti. In questa circostanza aria fredda proveniente dall’Europa centrale raggiungerà la Pianura Padana. Sì potrebbero verificare nevicate in pianura probabilmente in Emilia, mentre la neve potrebbe fare la sua comparsa con rovesci rapidi in Italia centrale, in Sardegna in Corsica, con la temperatura che è attesa in rapido calo anche altrove. Qualche episodica nevicata si potrebbe verificare anche in Lombardia, con fiocchi in pianura.

Per i giorni successivi la previsione si complica parecchio in quanto aria di origine artica tenderà a spingersi molto verso sud, radente le Alpi, e a questo punto nuove aree di bassa pressione provenienti dal medio Atlantico si porteranno rapidamente verso l’Italia, e tutte decisamente molto profonde, che causeranno condizioni di tempo molto verso.

Nel corso dei primi giorni della settimana prossima si potrebbero verificare rovesci di neve anche in pianura nel Nord Italia, e sui rilievi dell’Italia centrale e della Sardegna.

Ma ancora più avanti, l’ulteriore influenza di masse d’aria fredda associata al transito di forti basse pressioni mediterranee, ma di origine oceanica, favoriranno la situazione ideale per avere maltempo con neve anche a quote anche pianeggianti nelle regioni del Nord Italia, e a quote medio-basse su quasi tutto il resto d’Italia, dove irromperà una situazione meteo prettamente invernali.