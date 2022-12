Prepariamoci ad un weekend alquanto turbolento per molte regioni del nostro Paese in quanto ci attendiamo il transito di una forte perturbazione che riporterà non solo tanta pioggia, ma anche qualche importante nevicata soprattutto sul comparto alpino.

La giornata peggiore del fine settimana sarà sicuramente quella di Sabato e specialmente per le regioni più occidentali e per l’area ionica. Dalla Liguria, alla Toscana, fino al Lazio, la Calabria e la Basilicata le piogge cadranno informa anche molto abbondante e ci sarà pure spazio per belle nevicate sulle Alpi intorno ai 900/1000m.

Anche la Domenica seguirà praticamente il medesimo percorso anche se un timido miglioramento si affaccerà alle regioni del Sud e parte del comparto adriatico entro la sera.

Ma la nostra attenzione si concentra su quanto potrà accadere con l’inizio della prossima settimana. Il centro motore del brutto tempo infatti si sposterà verso ovest più precisamente verso la Penisola Iberica. Nel contempo l’alta pressione sub-tropicale riuscirà a salire un po’ di latitudine, quel che basta per riportare un po’ di quiete atmosferica sul nostro Paese.

Tuttavia non dobbiamo aspettarci l’arrivo delle belle giornate di sole in quanto l’atmosfera sarà comunque spesso minacciata dalla presenza di nubi irregolari soprattutto sulle regioni del Centro e del Nord dove assieme alle nubi dovremo fare i conti anche con l’arrivo delle nebbie e delle nubi basse.

Vista la distanza in sede previsionale a tutt’oggi risulta difficile poter confermare tale ipotesi e ancora di più capire se questo tentativo dell’alta pressione sarà il preludio ad un proseguimento delle giornate stabili e asciutte o se si tratterà solo di un fuoco di paglia con il maltempo pronto a riprendersi il comando delle operazioni.

Restiamo dunque in attesa di nuovi aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.