Cerchiamo di fare chiarezza nella linea di tendenza meteo per il lungo ponte che si avrà in coincidenza della festività cattolica dell’Immacolata Concezione. In diverse località, anche aree metropolitane, questa festività coincide con il giorno del Santo Patrono, ed ecco che quindi il lungo fine settimana inizierà per loro tra martedì 6 dicembre e mercoledì 7, prolungando la sua durata a tutta domenica 11 dicembre.

La previsione meteo in linee di tendenza generale, peraltro qui la esprimiamo in una visione d’insieme nazionale, con alcuni focus per aree geografiche.

Per avere i dettagli del tempo che farà, vi consigliamo di consultare giornalmente il meteo città del nostro sito web che potete raggiungere attraverso la casella in alto a questa pagina nel cerca.

Andiamo al principio, attualmente abbiamo una parte dell’Europa, praticamente tutta quella centro-settentrionale interessata da aria piuttosto fredda, questa non tenderà a perdere forza per tutta la settimana prossima. Inoltre, profondissime aree di bassa pressione saranno spinte verso le medie e basse latitudini, ovvero le nostre, da un complesso sistema di circolazione atmosferica determinato da un indice di comportamento del clima che viene chiamato NAO negativa.

Pertanto, dalla Penisola Iberica verso l’Italia, e poi Balcani e ancora più est, avremo un viavai di aree di bassa pressione anche molto profonde, perché alimentate dalle calde acque dell’Oceano e quelle del Mar Mediterraneo che continuano a misurare valori oltre la media tipica di questo periodo dell’anno. Ma non solo andranno, tali masse d’aria a contrastare con quella fredda di origine artica che stazionerà continuamente in Europa centro-settentrionale. Tutto ciò esalterà i fenomeni atmosferici.

Avremo quindi lo sviluppo di perturbazioni atmosferiche e aree di bassa pressione anche intense. Però, per la lunga festività associata questo ponte dell’Immacolata non sono attesi fenomeni meteo eccessivamente portanti, anche se un marcato peggioramento del tempo si prospetta proprio per il giorno dell’Immacolata che interesserà le regioni del Nord Italia, con abbondanti precipitazioni anche nevose a quote medio-basse sul settore occidentale, mentre la quota neve sarà più elevata su settore est.

Non avremo alcuna ondata di gelo nel periodo, e nemmeno di freddo. Soprattutto al Nord Italia la temperatura si manterrà prossima alla media, mentre altrove avremo valori oltre la norma. Quindi niente freddo Artico sull’Italia per adesso.

La festività, quindi, non vedrà neve in pianura, non vedrà diffuse condizioni meteo avverse, se non quelle citate prima per le regioni settentrionali. Poi Sabato 10 dicembre le condizioni meteo tenderanno probabilmente a migliorare, e tutto sommato non ci sarà gran maltempo probabilmente domenica 11 dicembre. Anche se però già dal pomeriggio, avremo un sensibile peggioramento per l’influenza di una profondissima area ciclonica che potrebbe formarsi nell’ovest della Penisola Iberica, e che nei giorni successivi ci potrebbe venire addosso.

Concludendo, avremo un lungo ponte di quello che può essere definito tra un fine autunno e un inizio dell’inverno. Inverno che però si farà sentire al Nord dell’Italia, mentre altrove tutto sommato le condizioni meteo saranno più autunnali che invernali.