È il servizio meteorologico greco estremamente affidabili in previsioni di pulviscolo proveniente dal deserto del Sahara, a prevede per Natale cieli di sabbia soprattutto sulla Penisola Iberica, e poi gran parte d’Italia. Sabbia sotto forma di pulviscolo che si estenderà anche la Francia, il sud della Germania, la Svizzera e l’Austria.

Il bianco Natale 2022, in qualche modo era potenzialmente possibile senza che vi fosse stato uno sconquasso del Vortice Polare che adesso, e sino a Natale darà il gelo nel Nord America. Le neve a Natale si sarebbe potuta materializzare anche da noi, e invece è tutto il contrario quello che potrebbe concretizzarsi, con temperature che diffusamente saranno sopra la media per effetto di un anticiclone che a questo punto potrebbe prendere matrice africana.

Il meteo dell’estate che d’inverno che spazza la stagione sembra si possa materializzare per le regioni della Penisola italiana, la Sardegna la Sicilia dove la nuova stagione non è nemmeno iniziata. Nel Nord Italia la temperatura aumenterà nella regione alpina e prealpina, ma vi saranno sbuffi anche d’aria fredda. Sarà tutt’altro in pianura, dove ci saranno le inversioni termiche manterranno un clima più rigido e in parte più consono per la stagione.

E ancora una volta si fermerà il meccanismo che genera le piogge e le nevicate in Italia. Il tutto in coincidenza della settimana prenatalizia e del periodo che va fin appena dopo il Natale, perché verso il Capodanno qualcosa potrebbe cambiare, in quanto il Vortice Polare potrebbe invertire rotta, e si potrebbero materializzare disturbi tali da indurre l’arrivo di aria fredda verso l’Europa.

E da varie parti gli esperti europei di meteo e clima sono abbastanza stupiti del cambiamento meteo climatico che si è materializzato, infrangendo ogni previsione. Il meteo di dicembre che avrebbe dovuto essere molto piovoso e nevoso, viene stravolto ancora una volta dall’alta pressione che strappa ogni parvenza di normalità meteo climatica.

A questo punto per molte aree d’Italia si potrebbe prospettare un dicembre dal caldo record, dopo che la prima quindicina del mese è trascorsa con temperature molto superiori alla media, ed è solo il Nord Italia ad aver avuto ad ora un clima invernale, o quasi.

Siamo di nuovo davanti uno stravolgimento delle stagioni, ma da oggi sostenere che l’inverno è finito prima del suo reale inizio è molto, ma molto imprudente. Sarà pur vero che ci sono i cambiamenti climatici, ma in annate recenti, abbiamo avuto periodi di freddo e condizioni meteo climatiche invernali anche nella penisola italiana, la Sardegna la Sicilia, anche senza ondate di freddo stratosferiche come magari ci si aspetta per l’inverno, ma l’Italia non è la rotta ideale delle ondate di gelo. Ma di ciò spesso ci si scorda, per clima d’inverno molti intendono la neve nel proprio paese o città, ma non è affatto così che vanno le cose come media climatica.

Il meteo invernale si mostrerà, questa sosta dal maltempo che si sussegue da alcune settimane potrebbe essere del tutto normale, è avvenuta anche in passato e non vi è ad ora alcuna base scientifica per sostenere la sua permanenza a lungo.

Infatti, che le previsioni del centro meteo europeo a 45 giorni indicano una ripresa delle precipitazioni a fine anno in Italia, con anche un surplus pluviometrico. E allora, prima di urlare che l’inverno finito è opportuno attendere l’evoluzione meteo con tutta calma.