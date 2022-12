L’Europa mediterranea e l’Italia stanno per essere interessata da un’onda di calore anomala dovuta all’espandersi verso nord dell’anticiclone africano. Lo stesso che durante la stagione estiva ci porta quelle asfissianti fasi di caldo che tolgono il respiro. Per fortuna è inverno, perciò la calura sarà notevolmente contenuta, ma in alcune aree del Sud Italia, Sardegna e Sicilia si potrebbero toccare anche i 25 °C, un valore veramente notevole se si considera che non sarà dovuto all’insorgere del vento di scirocco che precede una perturbazione, soprattutto a cui venti chiamati di caduta ovvero discendenti dei monti. Sarà un nuovo periodo di caldo insensato quello che farà, che dimostra quanto le stagioni sono stravolte, e quanto le condizioni meteo climatiche abbiano subito in questo ultimo decennio uno sconquasso inimmaginabile qualche anno prima.

L’Europa mediterranea sperimenterà il Natale probabilmente più caldo da decenni, se non addirittura a memoria d’uomo. Nel Nord America, al contrario si sperimenterà un’ondata di gelo e neve che per Natale non succedeva da oltre quarant’anni.

A causare un simile evento meteo così estremo nel Nord America sarà una propaggine del Vortice Polare quasi impazzita, che trascinerà aria gelida provenienti dal Canada nord-occidentale fin verso le coste oceaniche, portando tempeste di neve e vento fortissimo fissino sulla costa, dove sarà un Natale con meteo da lupi.

Sarà quindi una tale bianco su buona parte degli Stati Uniti d’America ad eccezione della costa occidentale, dove soprattutto nel settore settentrionale ci sarà maltempo per le solite perturbazioni del Pacifico. L’Europa centro-settentrionale sarà interessata dal flusso perturbato di cicloni oceanici, la temperatura sarà in aumento, e aumenterà anche nella Russia europea. Ci troveremo in una fase di gran caldo con similitudini a quelle che abbiamo vissuto anche lo scorso Capodanno, anche se questa ondata di calore si annuncia ancor più marcata.

Pertanto, la causa di questa fase molto calda è che la coperta gelida, rappresentata delle masse d’aria fredda che in qualche modo sono interconnessi a quello che si chiama Vortice Polare, è corta, e che quindi se il freddo si propagherà verso il Nord America oltre che tutta la Siberia centro-orientale, portandovi il gelo, nel resto dell’Emisfero le condizioni meteo saranno mitissime.

Alcune aree però saranno anche interessate da tempeste o comunque da improvvise burrasche. Ad esempio in prossimità dell’Europa occidentale. La qualche giorno vengono osservate le proiezioni meteo per le Isole Canarie e il Marocco.