Anche in queste ore vediamo il formarsi nelle acque del Mediterraneo, soprattutto sulla parte centrale, e quindi i nostri mari, aree nuvolose potenzialmente in grado di arrecare ingentissime precipitazioni in uno spazio temporale molto breve, con la forza di causare nubifragi a carattere locale, se non anche ipotetiche alluvioni lampo.

Attualmente la Protezione Civile ha diffuso un’allerta meteo che comprende tutte le regioni tirreniche centrali e meridionali, oltre che la Puglia. Ha inserito anche parte della Sicilia. Ma per le informazioni dettagliate sull’allerta meteo è opportuno consultare gli aggiornamenti sul sito web della Protezione Civile nazionale.

La fase di maltempo che interessa svariate regioni della Penisola, oltre che parte della Sardegna e della Sicilia, dovrebbe ridurre la sua intensità nella giornata di domenica, anche se poi si dovrebbero ripresentare nuovamente precipitazioni sulle regioni tirreniche e la Sardegna occidentale.

Si potrebbero verificare ancora una volta temporali anche di forte intensità.

Nella giornata di lunedì 5 dicembre, le condizioni meteo tenderanno a migliorare perché ci sarà un aumento della pressione atmosferica. Martedì 6 dicembre ci sarà un nuovo aumento della nuvolosità con qualche precipitazione sparsa, niente di straordinario insomma. Invece verso mercoledì una perturbazione raggiungerà le regioni settentrionali italiane.

Attualmente, le regioni del Nord Italia sono interessate da nubi basse, temperature abbastanza rigide, tutto sommato quasi in linea con la media stagionale, soprattutto nel settore centro-occidentale. Le precipitazioni generalmente sono di deboli intensità sulla parte centro-settentrionale dell’area, e nevica sui rilievi in media attorno 1200 m di quota, ad eccezione del Piemonte meridionale, dove la neve cade a quote molto basse, anche sotto i 400 m di quota.

Piove più copiosamente nella bassa Pianura Padana, ovvero quel settore meridionale. Ma un aumento di intensità delle precipitazioni è atteso nel corso della giornata di domenica, in risalita da sud.