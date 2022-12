Che la svolta invernale sia imminente appare abbastanza evidenti in tutti i modelli previsionali. I centri di calcolo internazionali, da giorni, hanno centrato l’obbiettivo ovvero quello di un cambiamento meteo climatico a livello continentale.

Ciò che appare ormai scontato è una certa smania meridiana da parte dell’Alta Pressione delle Azzorre, ovvero vari tentativi di proiezione meridiana che porteranno aria fredda artica verso sud. I settori centro settentrionali del vecchio continente saranno quelli in pole position, tuttavia dovremo prestare attenzione anche ad alcune zone d’Italia perché il quadro previsionale si fa abbastanza complicato.

In modo particolare per la prossima settimana, perché a quanto pare una parte della massa d’aria fredda artica dovrebbe riuscire a raggiungere le regioni settentrionali.

Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche e tutto sembra lasciare intendere un calo delle temperature piuttosto marcato, talmente marcato che dovrebbe innescare nevicate a bassissima quota. Stante le ultimissime proiezioni possiamo dirvi che la neve potrebbe cadere in Val Padana. In realtà già dal prossimo fine settimana, ma sulle tempistiche esatte torneremo nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le altre regioni, tutto è ancora in bilico. Secondo alcuni centri di calcolo potrebbe verificarsi un coinvolgimento anche delle regioni centrali, ma qui la quota neve potrebbe attestarsi sulle alte colline. Idem in Sardegna.

Al Sud, invece, le temperature faticherebbero un po’ di più a scendere per il semplice fatto che l’aria fredda avrebbe un po’ più di difficoltà ad arrivare. Non è detto, attenzione, perché molto dipenderà anche dall’eventuale sviluppo di vortici ciclonici secondari in grado di risucchiare l’imponente massa d’aria artica collocata a ridosso delle Alpi.

Tenete conto che stiamo parlando di aria particolarmente fredda e stiamo parlando di dettagli previsionali che ovviamente al momento è difficile confermare o smentire. Abbiamo necessità di qualche altro giorno per poter sciogliere definitivamente la prognosi.