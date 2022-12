Il meteo della settimana si annuncia da lupi, con l’alternarsi estremamente convulso di differenti masse d’aria. In queste ore sta giungendo attraverso i valichi alpini aria gelida proveniente da nord, questa dilagherà su tutte le regioni settentrionali, estendendosi poi parzialmente anche a quella del Centro. Ma la temperatura calerà in tutta l’Italia.

Nel frattempo, si preparano nuove perturbazioni provenienti dalla Penisola iberica, queste transiteranno caoticamente sull’Italia. Ci saranno temporali, grandine, neve. Ma soprattutto tanto vento che agiterà i mari.

Insomma, visto così avremo una sorta di sconquasso. Ebbene, la realtà non sarà molto distante dalla descrizione che abbiamo fatto, in quanto ci sarà un cambiamento meteo straordinario per questi tempi. Potrebbe anche nevicare in pianura nelle regioni del Nord, ma su dove, quanto è un vero dilemma che neppure i più sofisticati modelli matematici di previsione riescono a decifrare.

Passata la sfuriata di aria fredda, repentinamente questa si ritirerà verso nord, lasciando però uno strascico al suolo nelle regioni settentrionali, soprattutto in pianura e nelle vallate alpine, dove farà molto freddo per tutta la settimana. Insomma, ci saranno temperature tutto sommato nella media di questo periodo dell’anno. Il gelo è un’altra cosa.

Ed ecco che nuove perturbazioni giungeranno da Occidente, stavolta associate a profonde aree di bassa pressione che richiameranno aria calda proveniente dall’Africa. Un tepore fuori stagione tenderà ad interessare soprattutto le regioni meridionali, dove giungeranno piogge, temporali e forte vento. Il tutto potrebbe essere preceduto da una nuova invasione di sabbia dal Sahara in sospensione, che non è altro che quel pulviscolo di quella sabbia che viene sollevato dal vento tempestoso del deserto.

In questa parte della settimana, ormai saremo dopo la metà, le regioni del Nord Italia saranno interessate dal maltempo, ma attenzione, l’estremo nordovest, soprattutto la pianura potrebbe patire di quella che viene chiamata ombra pluviometrica, e quindi succedere ben poco, o semmai leggere precipitazioni. Ecco che però con le basse temperature potrebbe nevicare in pianura o fiocchettare.

La tendenza per il prossimo weekend sembra essere quello di un aumento della temperatura su tutta l’Italia. Ma su questo avremo modo di pianificare al meglio le previsioni meteo, dato che come da titolo, vivremo una settimana convulsa, e non solo in Italia; infatti, una sfuriata di tempeste oceaniche è pronta a invadere l’Europa.

Ma dapprima, una gelida tempesta è in arrivo in queste ore dai Paesi Baltici verso la Polonia, investirà gran parte della Germania, la Repubblica Ceca slovacca, l’Ungheria, la Romania, l’Ucraina e ampie aree della Russia. Ed è tal ciclone che sta richiamando quell’aria fredda che arriverà in Italia, dove però di quel freddo ne giungerà ben poco rispetto al loro. Infatti, il gelo si fa farà sentire soprattutto sino all’Europa centrale, dove sono attese tempeste di neve.

Insomma, un vero e proprio scompiglio per questo mese di dicembre in Europa, e come alcuni giorni si diceva, le previsioni di neve così diffusa e frequente sono abbastanza insolite per questo periodo dell’anno, e non se ne vedevano da parecchio tempo nel nostro Continente.

Un vero proprio sconquasso meteo direi.

Però, noi siamo immersi nel Mar Mediterraneo, e questo è ancora molto caldo rispetto alla norma, da qui ci sarà tanta energia per alimentare nubi con precipitazioni molto intense. Queste avranno come rotta soprattutto la Penisola, la Sardegna e la Sicilia. Parzialmente sarà interessato il Nord Italia.

Tutto sommato, nell’insieme abbiamo buone notizie perché ci saranno precipitazioni un po’ ovunque dopo i gravi deficit pluviometrici di questi ultimi 12 mesi. Per gli amanti della neve, questa cadrà abbondante nell’Appennino centrale e poi sulle Alpi.

Una curiosità: il meteo del lungo termine patisce di una fase caotica assurda, addirittura alcuni modelli matematici sul lungo termine prospettano un anticiclone Monster per Natale. Ma appena ieri quasi ci davano la neve in pianura. Insomma, sembra quasi che l’Europa viva un periodo nordamericano più che quello più tranquillo e pacato come eravamo abituati in questi ultimi inverni. Nel frattempo, il gelo in Russia, soprattutto ad est degli Urali scalpita, e non appena ci sarà una diminuzione di forza delle correnti oceaniche potrebbe irrompere in Europa.

Insomma, il meteo estremo è solo all’inizio di questa stagione invernale.